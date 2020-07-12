Beşiktaş’ta kurtarıcı Lung

BEŞİKTAŞ'IN Teknik Direktörü Sergen Yalçın, gelecek sezon için yönetimden birinci kaleci talebinde bulundu. Yalçın'ın Ersin ile Utku'nun genç olmalarından dolayı tecrübeli eldiven istemesinin ardından siyah-beyazlı yönetim, rotayı Silviu Lung'a çevirdi. Kayserispor ile bu sezon en çok kurtarış yapan kaleciler sıralamasında zirvede yer alan Rumen eldivene senelik 300 bin Euro'dan 2+1 yıllık sözleşme teklifi yapıldı.

KALESİNDE DEVLEŞTİ

KAYSERİ ile olan sözleşmesi sona erecek olan Lung için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek. Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica, eski öğrencisine Beşiktaş ile Galatasaray'ın talip olduğunu ifade etti. Sarı-kırmızılıların Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği maçın ilk devresinde Lung, yüzde yüzlük 3 gol pozisyonu kurtarıp devleşmişti. Sergen Yalçın da Rumen eldivenin performansını beğenmişti.