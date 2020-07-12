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Sözcü

Ankaragücü-Galatasaray maçı sonrası gerginlik!

Galatasaray'ın deplasmanda Ankaragücü'ne yenildiği maç sonrası teknik direktör Fatih Terim ile Ankara ekibinin temsilcileri arasında gerginlik yaşandı.

21:06 -
Haberler Ankaragücü
Ankaragücü-Galatasaray maçı sonrası gerginlik!

MKE Ankaragücü’nün Galatasaray’ı 1-0 mağlup ettiği müsabakanın ardından Eryaman Stadyumu’nda gerginlik yaşandı.

MKE Ankaragücü yöneticilerinin bulunduğu protokol tribününden, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e yönelik, “Ankaragücü babayı düşer” sözü yükseldi ve deneyimli teknik adama el-kol hareketi yapıldı. Fatih Terim bunun üzerine yöneticilere yanıt vererek yeşil zeminden ayrılıp soyunma odasına girdi.

Öte yandan soyunma odası koridorlarında futbolcular arasında tartışma yaşandı. MKE Ankaragücü ile Galatasaray’ın futbolcuları arasında kısa süreli gerginlik yaşandığı öğrenildi.

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Son güncelleme: 21:50 12.07.2020