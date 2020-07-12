Ankaragücü Galatasaray maçı saat kaçta, ne zaman? Galatasaray Şampiyonlar Ligi aşkına…

Ankaragücü Galatsaray Süper Lig 32. Hafta mücadelesinde karşılaşacak.

Galatasaray’da takımdan ayrılan Henry Onyekuru’nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina ve cezalı olan Sofiane Feghouli forma giyemeyecek.

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadı’nda oynanacak müsabaka, saat 18.30’da başlayacak. Karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Mücadele beIN SPORTS HD1’den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY’DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle MKE Ankaragücü maçında birçok futbolcusundan yararlanamayacak. Kiralık sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Henry Onyekuru’nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina ve cezalı olan Sofiane Feghouli, başkentte sahaya çıkamayacak. Sakatlığı nedeniyle son 3 maçta görev yapamayan Radamel Falcao’nun da yarın sahaya çıkması beklenmiyor.