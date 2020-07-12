CANLI | Ankaragücü – Galatasaray

Süper Lig’in 32. haftasında Ankaragücü ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor. Ev sahibi takım 26 puanla ligin son sırasında, konuk ekip ise 52 puanla 5. sırada bulunuyor. Ankaragücü ligde 5, Galatasaray 7 maçtır 3 puana hasret…

Ankaragücü’nde Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues maçın kadrosundan çıkarıldı! Rodrigues bu sezon Süper Lig’de 11 maçta 6 gol, 2 asistle oynadı. Galatasaray’da Ryan Donk ise Ankara’ya götürülmesine rağmen sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Donk’un yerine Emin Bayram ilk 11’de yer aldı ve 17 yaşındaki oyuncu sahaya kaptan olarak çıktı.

ANKARAGÜCÜ: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Faty, Lukasik, Lobzhanidze, Scarione, Michalak, Orgill

YEDEKLER: Korcan, Cebrail, Fatih, Mahmut, Atila, Sedat, Ender, İlhan, Orkan, Rivas

TEKNİK DİREKTÖR: İbrahim Üzülmez

GALATASARAY: Okan, Linnes, Emin, Marcao, Saracchi, Seri, Belhanda, Taylan, Emre, Ömer, Adem

YEDEKLER: Berk, Şener, Ahmet, Selçuk, Yunus, Jimmy, Mariano, Sekidika

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

STAT: 18.30

SAAT: Eryaman Stadı

HAKEM: Atilla Karaoğlan

YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY’DA EKSİK ÇOK

Galatasaray, sakatlık ve cezalılar nedeniyle MKE Ankaragücü maçında birçok futbolcusundan yararlanamıyor. Kiralık sözleşmesi sona erdiği için takımdan ayrılan Henry Onyekuru'nun yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Fernando Muslera ve Florin Andone, sakatlığı bulunan Mario Lemina, cezalı olan Sofiane Feghouli ve sakatlığı geçmediği için Başkent’e götürülmeyen Falcao sahaya çıkamıyor.

ÖMER İLE SERI SINIRDA

Sarı-kırmızılılarda Ankaragücü maçı öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.

Ömer Bayram ile Jean Michael Seri, bu mücadelede sarı kart görmeleri halinde ligin 32. haftasında Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

98. RANDEVU

Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde daha önce 97 kez karşı karşıya geldi. Cimbom, söz konusu müsabakalarda 61 kez sahadan galip ayrılırken, 17 kez de sarı-lacivertliler rakibini mağlup etti. 19 maçta ise kazanan çıkmadı. Sarı-kırmızılıların ligde attığı 204 gole, başkent ekibi 84 golle karşılık verdi. Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona ermişti.

SON 10 MAÇ

Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanan 9’u lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere son 10 maçta sarı-kırmızılılar üstün bulunuyor. Bu 10 müsabakada Aslan 5 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 3 maçı ise Ankaragücü kazandı. 2 mücadelede eşitlik bozulmadı. Galatasaray ayrıca, rakibine son 5 maçta mağlup olmadı (4 galibiyet, 1 beraberlik).