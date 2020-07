Zlatan Ibrahimovic: Kelimelerin değersiz olduğu bir yerde olmayacağım

Zlatan Ibrahimovic devre arasında geldiği Milan'dan sezon bitiminde ayrılacağını açıkladı. 38 yaşındaki İsveçli, takımının Şampiyonlar Ligi şansının neredeyse hiç kalmadığına değinerek, “Ne ben Avrupa Ligi futbolcusuyum ne de Milan Avrupa Ligi'nde mücadele edecek bir kulüp. Eğer durum buysa gelecek sezon beni burada görmeniz pek mümkün değil. Sadece kontrole sahip olduğum bir yere gideceğim. Kelimelerin değersiz olduğu bir yerde olmayacağım” diye konuştu.

Milan’daki günleri hakkında da konuşan Zlatan, “İlk günden bu yana Milan’da olsaydı şampiyon olabilirdik. Ben yaşlıyım, bu bir sır değil ancak yaş gerçekten bir rakam. Çok iyi antrenman yapıyorum, kendime çok iyi bakıyorum ve 38 yaşındaki bir bedene sahip değilim. Maskot olmak için AC Milan’da değilim” dedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU: ZLATAN, ASLAN GİBİ KONUŞUR!

“Zlatan, her zaman bir aslan gibi konuşur.” sözleriyle konuşmasını sürdüren Hakan Çalhanoğlu, “Bunun altında yatan neden, her zaman çok çalışması ve iyi oynaması. Her maçı kazanmak istiyor, antrenmanlarda bile. Kaybettiği zaman çok sinirli olur. Çünkü, birçok şampiyonluk kazanmış bir oyuncu. Takımdan da bunu bekliyor. Her oyuncunun daha çok koşması ve daha çok mücadele etmesi. Zlatan, sahada olmasa bile bize çok yardımcı olan ve rehberlik eden bir oyuncu.” yorumunu yaptı.