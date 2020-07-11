Wimbledon 10 milyon Sterlin’lik ödülü tenisçilere dağıtma kararı aldı

Wimbledon yönetimi, 2020’de düzenlenmesi gereken ancak pandemi sebebiyle iptal edilen organizasyonun ödül parasını turnuvaya katılacak 620 oyuncuya dağıtacağını açıkladı.

29 Haziran ile 12 Temmuz arasında düzenlenmesi gereken sezonun üçüncü Grand Slam’i Wimbledon, corona salgını sebebiyle 2. Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez iptal edilmişti.

Organizasyon yönetimi tarafında yapılan açıklamada, “Pandemi sebebiyle yapılan turnuvada dağıtılacak 10 milyon Sterlin’lik toplam ödülü, turnuvanın ana tablo veya eleme turlarında yer alma hakkı kazanan 620 oyuncuya dağıtma kararı aldık” denildi.

Alınan karara göre elemelere katılma hakkı kazanan 224 bireysel tenisçiden her biri 12,5 bin Sterlin kazanacak. Ana tabloda yer alma hakkı kazanmış 256 bireysel tenisçiye ise kişi başı 25 bin Sterlin para verilecek.

Çiftlerde yer alan ikililerden her biri 6,25 bin Sterlin kazanırken tekerlekli sandalyede yarışan raketler 6 bin Sterlin’in sahibi olacak.

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Turnuva yönetim konseyi başkanı Richard Lewis, “Pandemi sürecinin herkesi ne kadar etkilediğinin farkındayız. Bu doğrultuda Wimbledon’ın iptali birçok tenisçiyi olumsuz etkiledi. Organizasyon olarak tenisçilerin emeklerini bu şekilde ödüllendirebilecek bir durumda olmamız sebebiyle bunu kullanmak istedik” dedi.

Organizasyon yönetimi ayrıca 2021’den itibaren tek erkeklerdeki kuranın tamamıyla klasman sıralamasına göre belirleneceğini açıkladı. Tek kadınlarda ise kuralar çim sezonu performansına göre belirlenmeye devam edecek.