Vedat Muriqi şikayetçi!

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 15 gol atan Vedat Muriqi, ileri uçta yalnız kalmaktan dolayı veryansında bulundu. Ceza sahasında genelde tek kaldığını belirten Kosovalı forvet, “Ceza sahasında daha fazla çoğalmamız gerektiğini düşünüyorum, hücumda daha fazla oyuncuyla ceza sahasında olmalıyız. Benim yanımda birinin olması hem beni rahatlatıyor hem de rakipler bana odaklandığı için yanımdaki oyuncu kim olursa olsun boş kalıyor” dedi.

OZAN 2 GOL ATTI

Muriqi, şöyle devam etti: “Ben forvetim, gol atmam lazım, gollerin beklendiği bir mevkide oynuyorum. Ama benim golümden daha önemli olan takımın kazanması. Bireysel olarak düşünseydim ceza sahasından ayrılmaz daha çok skor yapmaya çalışırdım. Malatyaspor maçında Ozan'a ‘Artık geriye dönme, zaten yeniliyoruz, ceza sahasına gir' dedim. Son dakikalarda 2 gol attı ve maçı kazandık. Takıma her türlü katkı sağlamaya çalışacağım.”

Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarını boş atan Muriqi, 30 lig maçında 15 gol atıp 6 asist yaptı.

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