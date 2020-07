Ünlü gazeteci Adrian Wojnarowski, senatöre küfür etti

Basketbol dünyasının belki de en ünlü gazetecisi, uzun süredir ESPN’de çalışan Adrian Wojnarowski; senatör Josh Hawley’nin dün yaptığı basın açıklaması sonrası Hawley’e mail yoluyla “F**k you” yazdığı ortaya çıktı.

Hawley yayınladığı basın açıklamasında Hong Kong protestolarına destek veren ve polis şiddetini eleştirme konusunda aktif rol oynayan NBA’i eleştirmiş ve Çin Kominist Partisi’nin yaptıklarını neden eleştirmediklerini sorgulamıştı.

Bu açıklama üzerine NBA’de yaşananları ilk olarak haberleştirmesiyle ünlenen Wojnarowski’nin Hawley’e bahsi geçen mesajı çektiğini ESPN doğruladı. Ayrıca gönderilen mesajı Hawley Twitter üzerinden paylaşmıştı.

Don't criticize #China or express support for law enforcement to @espn. It makes them real mad ⁦@Outkick⁩ pic.twitter.com/WJDxrotUBD

