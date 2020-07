Son dakika Efsane futbolcu Jack Charlton hayatını kaybetti

İngiltere Milli Takımı’nın tarihindeki tek büyük kupa olan 1996 Dünya Kupası şampiyonluğunun kadrosunda yer alan Jack Charlton, 85 yaşında hayatını kaybetti. Jack’in demans ve lenf kanseri olduğu biliniyordu.

Northumberland’da yaşayan Charlton ailesi tarafından, “Jack, 10 Temmuz’da huzur içinde vefat etti” şeklinde duyurulan açıklamada, “Birçoklarının arkadaşı olmakla birlikte; çok iyi bir eş, baba, dede ve büyük babaydı. Onun sıra dışı hayatıyla gurur duyuyoruz. Dürüst, kibar ve komik kişiliğiyle farklı ülkelerdeki insanlara neşe getirmeyi başarmıştı. Kaybı hayatlarımızda büyük bir boşluk oluşturacak. Ancak bize bıraktığı anılar için kendisine minnettarız” ifadeleri yer aldı.

23 yıl görev aldığı Leeds United’da 773 maçta forma giyen Charlton, futbolculuk döneminde başka bir takımın formasını sırtına geçirmedi.

Ayrıca Jack, Manchester United efsanesi olan Bobby Charlton’ın da ağabeyi.

We are extremely saddened by the passing of Jack Charlton, brother of Sir Bobby and member of England’s 1966 World Cup-winning team.

Our deepest condolences go to all the Charlton family for their immensely sad loss. pic.twitter.com/rkVjsYDVSF

— Manchester United (@ManUtd) July 11, 2020