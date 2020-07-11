Radamel Falcao’nun 1 golü 454 bin Euro!

Galatasaray’da son dönemin tartışılan ismi Radamel Falcao, Ankaragücü maçının kadrosunda yer almazken, sarı-kırmızılı taraftarlar özellikle sosyal medyada Kolombiyalı oyuncuya sert eleştirilerde bulundu.

Bu sezon sarı-kırmızılı forma altında 16 lig, 3 Avrupa ve 3 Türkiye Kupası mücadelesinde toplam 1484 dakika oynayan ve maç başı 67 dakika sahada kalan Falcao, bu mücadelelerde rakip fileleri 11 kez havalandırdı. Ligde 10 gol atan ve Türkiye Kupası’nda da 1 kez gol sevinci yaşayan Falcao, ligde 1 de asist yaptı.

1 GOLE 454 BİN EURO

Galatasaray’a sezon başında transfer olan ve sarı-kırmızılı ekibe 3 yıllık imza atan Falcao, vergiler hariç Galatasaray’dan yıllık net 5 milyon Euro alıyor.

Bu sezon beklentilerin altında kalan ve sık sık sakatlanarak birçok maçta forma giyemeyen futbolcu, toplamda rakip filelere 11 gol atarken, sarı-kırmızılı ekibe 1 golün maliyeti 454 bin Euro oldu.

Geride kalan 2 sezonu şampiyon olarak kapatan Galatasaray’da 2017-2018 sezonunda Bafetimbi Gomis 40 resmi maçta 32 gol atmıştı. Geçtiğimiz sezon Diagne’yi devre arasında kadrosuna katan Galatasaray’da bu futbolcu 15 resmi maçta forma giyip 11 gol atıp 2 asist yapmıştı.

Falcao’dan beklediği verimi alamayan ve sezon sonunda bu futbolcuyla yolları ayırmayı planlayan Galatasaray, gelecek olan teklifleri değerlendirmekte kararlı.

Falcao’nun yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen yönetim, Kolombiyalı futbolcuyu isteyen takımlarla masaya oturmaya hazır.

İşte sosyal medyada Falcao hakkında yapılan bazı yorumlar;

FT: Falcao bu hafta çok önemli bir maçımız var ne düşünüyorsun ? Falcao: Umarım kazanırsınız hocam.. pic.twitter.com/bmvazp7ayk — B A R O Š (@vamosbaros) July 11, 2020

Falcao transferinde yönetim ne kadar suçlu ise taraftar olarak bizde okadar suçluyuz. Çok istedik baskı altına aldık adamlar aldı, şimdi yönetime yıkmak saçmalık bu suç hepimizin… Bundan sonra transfere nolursa olsun karışmayalım… — Seydi (@galaseydi) July 11, 2020

Fatih Terim: Oğlum Ankaragücü maçımız var. Radamel Falcao: Kolay gelsin hocam pic.twitter.com/9mTfou03ZI — BABA (@GececiNeset34) July 11, 2020

Kritik maçlarda Radamel Falcao pic.twitter.com/WLXBfYvENl — HaveYouMetEmir (@Acununilaci) July 7, 2020

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