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Sözcü

Parma Kulübü çalışanında corona çıktı!

İtalya Serie A ekiplerinden Parma'da, kulüp çalışanlarından birinin corona virüs test sonucun pozitif çıktığı açıklandı.

18:36 -
Haberler Futbol
Parma Kulübü çalışanında corona çıktı!

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Parma'da bir kulüp çalışanında corona virüsüne rastlandığı açıklandı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Yapılan testler sonunda, takımın futbolcu olmayan bir üyesinin Covid-19 testi pozitif çıktı” ifadesi kullanıldı.

Söz konusu vakanın belirti göstermediği, federasyon ve bakanlığın belirlediği talimatlar çerçevesinde takımdan izole edildiği ve futbolcu ve teknik heyetin test sonuçlarının da negatif çıktığı belirtildi.

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