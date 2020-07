NBA takımlarında oynamak istediğini söyeleyen Mark Cuban’dan kreatif direktöre cevap

Bir kreatif direktör olan Dan Rollman, takımlarında oynamak istediğini anlattığı bir yazıyı ve yaptığı çizimi 19 yıl önce tüm NBA takımlarına bir mail olarak attığını Twitter üzerinden paylaştı.

Super Bowl, E3 ve Amerika Açık gibi organizasyonların yanında CNN gibi önemli televizyonlarda da çalışan Rollman, yazdığı mektupta “Takımınızda oynamak istiyorum. Yetenekli veya atletik değilim. Ama takımınızı başarıya ulaştırmak için müthiş bir planım var. Saçlarımı uzatıp devası bir yün yumağı oluşturacağım ve bu şekilde tarihin en iyi savunmasına sahip olacağız” yazmıştı.

Rollman bununla da kalmayıp planını resmetmişti. Ligdeki takımların tamamına bu maili attığını açıklayan Rollman, iki GM’in kibarlık edip mailini yanıtladığını söyledi. Bu mesajları Nisan ayında Twitter’da yayınlayan kreatif direktör basketbol oynama istediğini yeniledi.

I no lie still have the drawing in my desk.

— Mark Cuban (@mcuban) July 10, 2020