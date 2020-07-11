MAÇ SONUCU | Sheffield United 3-0 Chelsea

İngiltere Premier Lig’de ilk 4’te yer alarak Şampiyonlar Ligi’ne bileti almak isteyen Chelsea, 35. hafta karşılaşmasında Sheffield United deplasmanında şok yaşadı.

Ev sahibi ekip karşılaşmanın 18. dakikasında David McGoldrick ile 1-0 öne geçerken 33’te Oliver McBurnie durumu 2-0’a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Chelsea’nin farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalırken, karşılaşmadaki gol perdesini ilk golün sahibi McGoldrick kapattı ve 77. dakikada attığı golle maçın skorunu 3-0 olarak tayin etti.

Puan tablosunda üçüncü sıradaki Chelsea, bu yenilgiyle 60 puanda kalırken, ligin bitimine 3 hafta kala 59 puanlı Leicester City ve 58 puanlı Manchester United karşısında avantajını yitirmiş oldu.

Öte yandan Leicester ve Manchester’ın bir maçı eksik. Sheffield United ise bu galibiyetle puanını 54 yapmış oldu.

Chelsea ligde bir sonraki maçını küme düşmesi kesinleşen Norwich City ile yapacak. Sheffield United ise deplasmanda Leicester City ile karşılaşacak.