MAÇ SONUCU | Real Madrid 2-0 Alaves

İspanya La Liga’da şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen Real Madrid, kümede kalma mücadelesi veren Alaves’i 2-0’lık skorla mağlup etmeyi başardı.
Karşılaşmanın 11. dakikasında Karim Benzema’nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Madrid, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı. İkinci yarının hemen başında 50. dakikada Marco Asensio sahneye çıktı ve durumu 2-0’a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid mücadeleyi 2-0 kazandı ve puanını 80 yaparak ikinci sıradaki Barcelona ile arasındaki puan farkını 4’te tuttu.
Ligin 17. sırasında bulunan ev kümede kalma mücadelesi veren Alaves ise 35 puanda kaldı. Alaves bir sonraki maçında Getafe’yi ağırlarken Real Madrid deplasmanda Granada’ya konuk olacak.