MAÇ SONUCU | Liverpool 1-1 Burnley

İngiltere Premier Lig’de 30 yıl aranın ardından şampiyon olan Liverpool, 35. hafta karşılaşmasında Burnley’i konuk etti.

Maçın 34. dakikasında Andrew Robertson’ın golüyle 1-0 öne geçen Liverpool, Burnley kalecisi Nick Pope’un başarılı kurtarışları sayesinde farkı arttıramayınca ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda beraberlik için çaba sarfeden konuk ekip Burnley, aradığı golü 69. dakikada Jay Rodriguez ile buldu ve skor 1-1’e geldi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi.

Liverpool bu sonuçla puanını 93 yaparken Burnley 50 puanda kaldı. Liverpool ligde bir sonraki maçını Arsenal deplasmanında, Burnley ise evinde Wolverhampton ile yapacak.

Ocak 2019’dan beri ilk kez kendi evinde oynadığı lig maçında puan kaybeden Liverpool’un, 100 puanlık rekoru kırması için kalan 3 maçta 3 galibiyet alması gerekiyor.