MAÇ SONUCU | Lazio 1-2 Sassuolo

İtalya Serie A 32. haftasında Lazio ile Sassuolo karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 33. dakikasında Luis Alberto’nun attığı golle 1-0 öne geçen Lazio, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarının 52. dakikasında Giacomo Raspadori ile durumu 1-1’e getiren konuk ekip, 90+1’de Francesco Caputo ile 2-1’lik üstünlüğü yakaladı ve maçı galibiyetle tamamladı.

Ligde üst üste üçüncü yenilgisini alan Lazio, bu sonuçla şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Ligin bitimine 6 hafta kala 68 puanda kalan Lazio, bir maçı eksik olan lider Juventus’un 7 puan gerisinde kaldı. Sassuolo ise puanını 46 yaptı.

Konuk ekip Sassuolo’da forma giyen Türk futbolcu Mert Müldür 46. dakikada oyuna dahil olurken 51. dakikada sarı kart gördü.