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MAÇ SONUCU | Brighton 0-5 Manchester City

İngiltere Premier Lig 35. hafta karşılaşmasında Brightn'a konuk olan Manchester City, sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılırken Raheem Sterling hat-trick yaptı.

SKOR DIŞ HABER
23:53 -
Haberler Futbol
MAÇ SONUCU | Brighton 0-5 Manchester City

İngiltere Premier Lig 35. hafta mücadelesinde Manchester City deplasmanda Brighton ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 21. dakikasında Raheem Sterling ile 1-0 öne geçen Manchester City, bu golün asistini yapan Gabriel Jesus’un 44. dakikada attığı golle devreyi 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Pep Guardiola’nın öğrencileri 53’te Sterling’in golüyle skoru 3-0’a getirirken iki dakika sonra Bernardo Silva durumu 4-0’a taşıdı.

City’nin rahat bir futbol sergilediği maçta son sözü de İngiliz yıldız Raheem Sterling söyledi. 26 yaşındaki kanat oyuncusu 81. dakikada attığı golle maçın skorunu 5-0 olarak tayin ederken mücadeleyi hat-trick ile tamamladı.

Manchester City bu sonuçla puanını 72 yaparken Brighton 36 puanda kaldı. Manchester temsilcisi bir sonraki maçında sahasında Bournemouth’u ağırlarken Brighton deplasmanda Southampton ile mücadele edecek.

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