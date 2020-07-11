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Kural değişti, rota değişti: Caner Erkin!

Beşiktaş'ta veda etmeye hazırlanan Caner Erkin, ilk 11’deki yabancı sayısının 8’e düşmesiyle yine gündeme geldi. Yönetim, menajeriyle masaya oturacak.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın
09:05 -
Haberler Beşiktaş
Kural değişti, rota değişti: Caner Erkin!

TFF, gelecek sezondan itibaren ilk 11'de en fazla 8 yabancı oynatma zorunluluğu getirdi. Bu durum karşısında hazırlıklara başlayan Beşiktaş'ta Caner Erkin yeniden gündeme geldi.

Siyah-beyazlı yönetim, geçen ay siyah-beyazlılardan ayrılacağını belirten deneyimli sol bekle yeni sözleşme hakkında bir kez daha görüşecek. Menajer Batur Altıparmak'ın önümüzdeki günlerde yöneticilerle bir araya gelip senelik maaş konusunu görüşeceği öğrenildi.

ASİST SAYISINI 10’A YÜKSELTTİ

Senelik 600 bin Euro'luk maaşı kabul etmeyen Caner'e yeni bonuslar teklif edilecek. 1+1 yıllık mukavele önerecek olan siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcunun son kararını bekleyecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'la görüşme halinde olan Caner'in siyah-beyazlılara ne yanıt vereceği belirsizliğini koruyor. Kasımpaşa'ya karşı 11'de sahaya çıkan yıldız sol bek, ilk golün hazırlayıcısı olup bu sezonki asist sayısını 10'a yükseltmişti.

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