Joseph Yobo: UEFA Kupası elimizden kaçtı!

Joseph Yobo… Fenerbahçe'nin kapısından 2010-11'de girdi, aynı sezon sarı-lacivertlilerde şampiyonluk yaşadı. Kariyerinde 228 Premier Lig maçı olan ve 3.5 yıl boyunca Fener forması terleten ünlü stoper, Sözcü HaftaSonu'na içini döktü. Şu anda ülkesi Nijerya'da milli takımda yardımcı antrenörlük yapan Yobo ayrıca yüzlerce spora aşık çocuğun elinden tutuyor. Yobo, Afrika kıtasındaki genç yetenekleri de keşfetmeye devam ediyor.

GÜZEL GÜNLERDİ

2010-11 sezonunda Fenerbahçe ile şampiyonluğa ulaşan Yobo, “Bu, benim yaşadığım ilk şampiyonluk olduğu için çok değerlidir. Bazen, ‘Keşke daha fazla kalsaydım' diyorum. Kariyerimin en güzel ve en mutlu günlerini Türkiye'de yaşadım. Devler Ligi oynadım, şampiyonluk yaşadım. 2010-11 sezonu sonrasında büyük sıkıntılar yaşadık ama takımdaki herkes kulübün duruşuna yakışır bir şekilde davrandı” ifadelerini kullandı.

KEŞKELERİM VAR!

Yobo, konuşmasını şöyle sürdürdü: “2013'te, Avrupa Ligi yarı finalinde, ilk maçta Benfica'yı 1-0 yenmişiz. Rövanşı ise 3-1 kaybettik ve elendik. Kariyerimde ‘Keşke bir kez daha oynayabilsek' dediğim belki de tek maç. Sakatlıklar, şanssızlıklar o maç öncesi ve süresince yakamızı bırakmadı. Şuna kesinlikle eminim. O turu geçsek, finalde Benfica'yı 2-1 yenen Chelsea'yi biz devirirdik ve UEFA Kupası'nı da Türkiye'ye getirirdik.”

KORKUDAN EVDEN ÇIKAMADIM

Afrika kıtasının en kalabalık şehirlerinden biri olan Nijerya'nın eski başkenti Lagos'ta yaşadığına dikkat çeken Yobo, “Yaklaşık 15 milyon kişi yaşıyor Lagos'ta. Bu nedenle koronavirüs salgını, ilk başta burada etkisini çok fazla gösterdi. Korkumdan 6-7 hafta evden çıkamadım. Ardından insanlar olayın ciddi olduğunu anlayınca bilinçli davranmaya başladılar. Sosyal mesafe, maske, sık sık el yıkama kurallarına uyulunca da durum stabil bir hale geldi. Umarım dünya bu lanet şeyden bir an önce kurtulur. Öncelikle ülkem Nijerya ve ikinci ülkem Türkiye adına bunu diliyorum” şeklinde konuştu.

O FİNAL BENİ ÇÖKERTTİ!

“Play-off'ta, Galatasaray'la son maçta 0-0 berabere kaldık ve şampiyonluğu kıl payı rakibimize kaptırdık. Maçın ardından çöktüm ve çok üzüldüm. Kariyerimin en kötü anıydı. Tıpkı Benfica maçında olduğu gibi bir kupa daha elimizden kayıp gitti. İşin en kötüsü de taraftarımızın önünde gol atamadan o şampiyonluğu kaybetmekti.”

MEHMET’İN KALBİ ÇOK BÜYÜK

“Mehmet Topuz'u çok seviyorum. Birbirimizin dilinden tek kelime bilmiyorduk ama iyi anlaşıyorduk. Çok duygusal bir çocuktu, kalbi çok büyüktü. Çok komikti. İnsan olarak mükemmeldi.”

GOL BANA YARAMIYOR

“Şampiyon olduğumuz sezon son hafta 4-3 kazandığımız Sivasspor deplasmanında takımımızın son golünü kaydettim. Ama milli takımda da olduğu gibi ben ne zaman gol atsam arkasından kesin olay olur. O sezon da yaşananları biliyorsunuz. Yine de ligin son maçında gol atmam sanki Allah'ın bir lütfuydu. Çok fena yağmur vardı. İnanılmaz zor bir maçtı. Ama futbolcuysanız her türlü duruma hazır ve adapte olmalısınız.”