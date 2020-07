Gareth Bale’den Alaves maçında çıldırtan hareket! Yedek kulübesinde…

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid’in yılda 15 milyon Euro kazanan yıldızı Gareth Bale, son dönemde saha içinde yaptıklarından çok saha dışındaki hareketleri ile konuşuluyor. Daha önce Real Madrid ile dalga geçtiği ile taraftar ve yönetimle arası açılan Gareth Bale, bunlara bir yenisini eklemekten de geri durmuyor.

Dün ligde oynanan Alaves maçında yedek kulübesinde başlayan ve oyuna dahil edilmeyen Gareth Bale, corona virüsü nedeniyle taktığı maskeyi de kullanarak oynanan futbolla dalga geçti. Bir ara maskeyi yüzüne geçiren Galli yıldız, oynanan futbolun sıkıcı bulduğunu göstermek için uyuma numarası yaptı.

Gareth Bale. 350k+ a week. Playing in sunny Spain. Trolling Madrid every week. Plays golf now and again.

This guy is really living his best life! pic.twitter.com/PWNElp9pHS

