Galatasaray’ın Ankara kadrosu belli oldu! Yıldız futbolcu yok

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32. haftasında Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana sürat çalışmasıyla başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde üç gruba ayrılarak sınırlı alanda pas çalışmaları üzerinde duruldu. Ana bölümde ise teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray’ın Ankara’da oynayacağı maçın kamp kadrosu da belli oldu. Kadroda, Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao’ya yer verilmedi.

Galatasaray'ın Ankaragücü müsabakası kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

“Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Jean-Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Yunus Akgün, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Jesse Sekidika, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Emin Bayram, Marcao Teixeira, Taylan Antalyalı, Berk Balaban.”