Galatasaray’da Donk ve Seri ile yola devam

Galatasaray mevcut futbolcularla ilgili yeni sözleşme çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, Teknik Direktör Fatih Terim'in kadroda tutmak istediği Michael Seri konusunda Fulham'la anlaştı. İngiliz kulübüyle yapılan görüşmeler sonucunda Fildişili orta saha 1 yıl daha kiralanacak.

İngiltere Championship'te 4. sırada bulunan Fulham, İngiltere Premier Lig'e yükselirse, Seri'nin durumu yeniden masaya yatırılacak.

LEMINA GİDİYOR

BU sezon stoper ve orta saha bölgesinde başarılı performans sergileyen Ryan Donk'la da devam kararı çıktı. Sözleşmesi sona eren Hollandalı futbolcuyla 1+1 yıllığına yeni mukavele imzalanacak. Başarılı futbolcunun senelik ücret konusunda da yönetime zorluk çıkarmayacağı öğrenildi. Southampton'dan kiralanan Lemina için maliyeti nedeniyle yeniden kiralama teklifi yapılmayacağı ifade edildi.

Seri, bu sezon toplamda 34 maça çıktı. 2 gol atıp 4 asist yapan Fildişili, skora 6 kez katkı yapabildi.