MAÇ SONUCU | Göztepe 1-3 Gençlerbirliği

Süper Lig’in 33. hafta açılış karşılaşmasında Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.
İzmir’deki zorlu randevuda gol perdesini 33. dakikada Giovanni Sio açarken 45+3’te Bogdan Stancu sahneye çıktı ve Gençlerbirliği ilk yarıyı 2-0’lık üstünlükle tamamladı.
Ev sahibi Göztepe’nin ikinci yarıda farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalırken Gençlerbirliği’nin yıldızı Stephane Sessegnon 75’te penaltıdan attığı golle skoru 3-0’a getirdi.
Maçın son saniyelerinde Göztepe’nin yıldızı Alpaslan Öztürk’ün attığı golle durum 3-1’e gelse de, kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.
4 hafta sonra galibiyetle tanışan Gençlerbirliği bu sonuçla puanını 36 yaparken küme düşme hattından uzaklaşma adına önemli bir zafere imza attı. Ligde üst üste 6. yenilgisini alan Göztepe ise 39 puanda kaldı.
İzmir temsilcisi gelecek hafta Galatasaray’a konuk olurken Gençlerbirliği deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.
- MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
- 4. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Murat Paluli'nin ceza sahası içine yaptığı ortaya Tripic kafa vuruşu yaptı ancak top kaleci Ertaç'ta kaldı.
- 23. dakikada ceza sahası içine topla giren Sio, Soner Dikmen'e pas verdi. Soner ceza sahası içinden şut atsa da top Göztepe savunmasından kornere çıktı.
- 28. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Göztepe'de Murat Paluli çizgiye inerek ceza sahası içine çevirdi. Kale önünde Wilzeck topa dokunsa da meşin yuvarlak kaleci Ertaç'ın müdahalesiyle kornere çıktı.
- 33. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından top vuran Sio'nun pozisyonunda Göztepe kalecisi Göktuğ topu elinden kaçırdı ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
- 41. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Castro'nun ceza sahası içine yaptığı ortaya arka direkte kafa vuruşu yapan Murat Paluli, topu kaleci Ertaç'ın üzerine nişanladı.
- 45+3. dakikada kazanılan serbest vuruşta sağ kanattan Candeias’ın yaptığı ortayı kafa vuruşuyla tamamlayan Stancu, topu ağlara gönderdi. 0-2
- MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
- 54. dakikada Murat Paluli'nin sağdan yaptığı ortaya arka direkte kafa vuruşu yapan Tripic'in pozisyonunda kaleci Ertaç topun sahibi oldu.
- 60. dakikada ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan şansını deneyen Tripic'in şutunda top Gençlerbirliği savunmasından kornere çıktı. Kornerden gelen topta Napoleoni şut attı ancak kaleci Ertaç topu kurtardı.
- 73. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Gençlerbirliği'nde ceza sahasına topla birlikte giren Stancu'yu düşüren Alpaslan'ın pozisyonun Hakem Mete Kalkavan penaltı kararı verdi.
- 75. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Sessegnon, topu ağlarla buluşturdu. 0-3
- 77. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Berkan'ın ortasına ceza sahası içinde kafa vuruşu yapan Alpaslan'ın pozisyonunda top auta çıktı.
- 85. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Borges'in yaptığı ortaya kafa vuruşu yapan Wilzeck'in pozisyonunda top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
- 90. dakikada sol kanattan Berkan Emir’in yaptığı ortada Gençlerbirliği savunmasından seken topa dokunan Alpaslan Öztürk, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-3