MAÇ SONUCU | Göztepe 1-3 Gençlerbirliği

Süper Lig’in 33. hafta açılış karşılaşmasında Göztepe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi.

İzmir’deki zorlu randevuda gol perdesini 33. dakikada Giovanni Sio açarken 45+3’te Bogdan Stancu sahneye çıktı ve Gençlerbirliği ilk yarıyı 2-0’lık üstünlükle tamamladı.

Ev sahibi Göztepe’nin ikinci yarıda farkı azaltma çabaları sonuçsuz kalırken Gençlerbirliği’nin yıldızı Stephane Sessegnon 75’te penaltıdan attığı golle skoru 3-0’a getirdi.

Maçın son saniyelerinde Göztepe’nin yıldızı Alpaslan Öztürk’ün attığı golle durum 3-1’e gelse de, kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla sona erdi.

4 hafta sonra galibiyetle tanışan Gençlerbirliği bu sonuçla puanını 36 yaparken küme düşme hattından uzaklaşma adına önemli bir zafere imza attı. Ligde üst üste 6. yenilgisini alan Göztepe ise 39 puanda kaldı.

İzmir temsilcisi gelecek hafta Galatasaray’a konuk olurken Gençlerbirliği deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak.