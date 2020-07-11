Ankaragücü Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? 98. randevu!

Galatasaray bu hafta Ankaragücü’ne konuk olacak. Galatasaray, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynayacağı MKE Ankaragücü ile bugüne kadar ligde 97 kez karşılaştı. Geride kalan maçlarda sarı-kırmızılıların 61-17'lik üstünlüğü bulunuyor.

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray, yarın saat 18.30'da deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Maç BeinSports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY 7 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Galatasaray, Süper Lig’de en son 1 Mart’ta Gençlerbirliği’ni mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı müsabakalarda Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor ve Alanyaspor'a yenildi.