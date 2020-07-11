Ali Koç’tan takıma: 30 milyon Euro gelir için kazanın!

Süper Lig’in üst sıralarındaki yarışa Fenerbahçe de dahil oldu. Sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç, sezonun bitimine 3 hafta kala teknik heyet ve futbolcularla bir toplantı yaptı.

Sivasspor, Beşiktaş (D) ve Çaykur Rizespor maçlarını kazanmaları halinde Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynama şansı bulacaklarını belirten Koç, “4 puan önümüzdeki Sivas'ı bu hafta konuk edeceğiz. Sonra Beşiktaş derbisi var. İki takım da direkt rakibimiz, mutlaka kazanmalıyız. Trabzonspor'un UEFA'dan men edilmesi olasılığını da unutmayalım. Şampiyonlar Ligi demek 20-30 milyon Euro gelir demek. Kulübümüz ve sizler için çok önemli bir fırsat. 9 puan alalım, rakipler puan kaybedecektir” diye konuştu.

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TRABZONSPOR İÇİN KARAR GÜNÜ 16 TEMMUZ!

Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor'un, CAS'a yaptığı itirazın sonucunun ne zaman açıklanacağı belli oldu. UEFA, bordo mavili ekibin finansal yükümlülüklere uymadığı için Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine karar vermişti.

Trabzonspor ise, bu konuyla ilgili olarak hazırladığı dosya ile 14 Haziran'da CAS'a itirazda bulundu. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ise yaptığı açıklama ile bordo mavili ekibin itirazıyla ilgili kararın 16 Temmuz'da verileceğini duyurdu.