Yeni Malatyaspor 35 puan barajını geçmek istiyor

32 puanı bulunan sarı-kırmızılı takım, kalan haftalarda toplayacağı 6 puanın kendisini ligde bırakacağına inanıyor.

Süper Lig’de kalma adına matematiksel hesapların döndüğü haftalara girilirken, kümede kalma mücadelesi veren takımların kalan maçları ise nefes kesecek.

Sarı-kırmızılı takım kalan 3 haftalık maratonda sahasında Beşiktaş, dış sahada Ç.Rizespor ve yine sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

2 hafta sonra alt sıralardaki rakibi Ç.Rizespor ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor, bu maça rahat çıkmak için Beşiktaş'tan puan ya da puanlar almayı hesaplıyor.

Kalan maçlara en az 6 puan hedefiyle çıkacak olan Malatya temsilcisi, rakiplerinin şampiyonluk mücadelesi veren takımlarla karşılaşacak olmasını da avantaj olarak görüyor.