Yanlışları görün artık

BEŞIKTAŞ'TA görmüş olduğumuz şu; hem bu yılki planlamada hem de gelecek yılla ilgili planlamada şu ana kadar en ufak bir strateji yapılmamış. Beşiktaş son dakikalarda kazanarak Avrupa için çok önemli bir 3 puan aldı ancak eksikler görülmeli. Kasımpaşa maçına bakacak olursak:

1)SERGEN Hoca ile Sayın Başkan ve yönetimin bir araya gelip Beşiktaş'ın geleceğini planladığını düşünmüyorum. Bugünü de belirleme adına bir ortak strateji belirlemedikleri de belli. Önümüzdeki sezon takımda bulunmayacak birçok yabancı oyuncunun hala oynaması, birçok genç oyuncuya şans verilmemesi bunun bunu göstermekte.

2)Takımı taşıyan üç kişi 35 yaş üstü Burak, Atiba ve Gökhan Gönül… Burak ve Gökhan Gönül erken çıkmak zorunda kalınca takımı sahada ateşleyecek, diğer futbolcuları yönlendirecek ve onlardan sahada daha iyi konsantre olup sahaya performans koymasını sağlayabilecek bir ağabey de kalmadığı için takım Kasımpaşa maçında oldukça zorlandı.

3) BU tür müsabakalarda sonradan oyuna giren ve şans bulan birçok oyuncu gelecek sezon takımda kalmak adına büyük performans koyarlar ama zaman zaman Güven hariç diğer isimler hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyorlar.

4) UZUN süredir yedek kaleci Utku iken 3. kaleci Ersin bu kadar hatalı gol yemesine rağmen neden Ersin'de ısrar edilmekte bunu anlamak da mümkün değil.

AMAÇSIZ, hedefsiz bir takımı seyirci olmadan bir teknik adamın zihinsel olarak sahada tam kapasite ile oynatması çok zordur. Sergen Hoca, büyük takım hocası olmasına rağmen bunun sıkıntılarını yaşıyor. Önümüzdeki yıl doğru bir kadro planlaması yapılırsa, Beşiktaş elindeki gereksiz yabancıları (Boyd, Lens, Ruiz, Diaby gibi) değiştirmezse şampiyonluğa oynayamaz. Bu yılki gibi hayal kırıklığı yaşamaya devam eder.