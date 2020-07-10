Uğur Demirok’dan olay hareket! Bülent Korkmaz’ın yakasından tuttu…

Süper Lig’de düşme hattını çok yakından ilgilendiren maçta Konyaspor Gaziantep FK’ya 3-1 kaybetti. Maçın son bölümünde saha karıştı. Yaşanan kavga daha sonra koridorlara kadar uzandı.

Olaylarda sinirlerine hakim olamayan Konyasporlu Uğur Demirok ve teknik direktör Uğur Demirok arasında yaşananlar ise geceye damga vurdu.

Teknik direktör Bülent Korkmaz’ın yakasına yapışan Uğur Demirok maçın ardından yaşananlar için özür dilediğini ifade etti.

‘KÜME DÜŞMEYECEĞİZ DEDİM’

Konu hakkında açıklamalar yapan Uğur Demirok, “Hocam arbedede beni kenara çekti ve hiçbirşeyin bitmediğini 3 maçın daha olduğunu söyledi. Bende adrenalinle düşmeyeceğimizi söyledim. Yaptığım doğru değildi ve özür diledim. 3 Maçta 2 galibiyet almayı planlıyoruz kiminle oynayacağımızın bir önemi yok, yapmamız gerekeni biliyorum” dedi.

Gaziantep-Konyaspor maç sonunda büyük olaylar çıktı. Polis ekipleri koridorlara girerek kavganın büyümesini önledi