Türk futbolunda yine yabancı krizi! Bu kaos bitmez…

Türk futbolunun yıllardır gündeminde olan bir tartışma, yeniden alevlendi. Yabancı sayısı için farklı dönemlerde kurallar koyuldu, sürekli değiştirildi. Herkes rakamlara takıldı ama kimse gerçek sorunun sistem ve altyapı olduğunu görmedi, göremedi. 14 yabancı kuralının ardından Türkiye, son 6 sezonda yurtdışına 100 milyon Euro'yu aşan futbolcu ihracatı yapsa da TFF'nin son kararları da kaosun bitmediğini gösterdi. SÖZCÜ, Türk futbolunun bu en çok tartışılan gündeminde bugüne nasıl gelindiğini masaya yatırdı:

İLK KURBAN F.BAHÇE

1966'DAN 1999'a kadar geçen 33 yılda sadece 4 kez değişen kural, bu tarihten itibaren neredeyse her sezon farklı bir yapıya büründü.

2000'LERDE gelen + (artı) kavramının ilk örneği 5+1'di. ‘Artı'lı kuralın ilk kurbanı F.Bahçe oldu. Teknik Direktör Mustafa Denizli, 4 yabancı ile başladığı Beşiktaş derbisinde oyuna Revivo ve Rapaic'i aldı. Sahada 6 yabancı olunca Kanarya 3-0 hükmen mağlup sayıldı.

2001'DE 5+1+2 geldi, sonra sahada 6 yabancı futbolcuya dönüldü.

2007-2008 sezonu 6+1 ile başladı, devre arasında 6+2 oldu. Sezon biterken kural 6+2+2'ydi.

2013-2014'TE 6+0+4 geldi. kulüpler en fazla 10 yabancı futbolcu transfer edebilecek, esame listesinde en fazla 6 futbolcunun ismi yazılacaktı. Kontenjanında yer açabilmek için çare arayan Galatasaray, Tokatspor kupa maçında sakatlanan Bruma'yı sezon sonuna kadar Gaziantepspor'a kiraladı, Alex Telles'e lisans çıkardı.

2015'TE alınan ve günümüzde uygulanan yabancı kuralı sisteminde 28 kişilik kadrolarda 14 yerli oyuncu bulunması zorunluluğu getirildi.

G.Saray 2017-2018 sezonunun 8. haftasında Konyaspor ile oynadığı maça 11 yabancı futbolcuyla çıkarak bir ilki gerçekleştirdi.

AVRUPA’DA NASIL?

İNGILTERE: Yabancıların milli takımlarında oynama oranına bakılıyor.

ALMANYA: Her takımda 12 Alman ve 8 altyapı oyuncusu zorunlu. Yabancı sayısı sınırsız.

İSPANYA: AB pasaportlu oyuncular yerli statüsünde. AB dışı 3 oyuncu sınırı var.

İTALYA: İspanya'dan farkı, AB dışı 5 oyuncu kuralı olması.

FRANSA: İspanya'dan farkı, AB dışı 4 oyuncu kuralı olması.

ALYAPIDAN 2 OYUNCU İLK 11’E

Yeni kurala göre 2020-21'den itibaren Süper Lig takımları 14 yabancı ile sözleşme imzalayacak. Bunların 8'i sahada olacak. Bu sayı kademeli olarak 7'si sahada 12 yabancı ve 6'sı sahada 10 yabancıya düşürülecek. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de altyapıdan yetişmiş 1 oyuncu, 2022-23 sezonunda ilk 11'de altyapıdan yetişmiş 2 oyuncu olacak.

HOCALAR NE DEDİ?

FATİH TERİM: AVRUPA şampiyonlarına bakın. Hepsinde serbest yabancı. 3-5 aydır hepimiz biliyoruz zaten ne olacağını. Ne derlerse onu yapacağız. İnşallah hiçbirimiz 3-0 hükmen mağlup tuzağına düşmeyiz.

AVRUPA şampiyonlarına bakın. Hepsinde serbest yabancı. 3-5 aydır hepimiz biliyoruz zaten ne olacağını. Ne derlerse onu yapacağız. İnşallah hiçbirimiz 3-0 hükmen mağlup tuzağına düşmeyiz. İBRAHİM ÜZÜLMEZ: SON yıllarda Avrupa'ya giden Türk oyuncu sayısı bir hayli arttı. Yabancı kontenjanına bence çok fazla takılmamak lazım. Belki kriter konulabilir. İnce eleyip sık dokumak gerekiyor.

SON yıllarda Avrupa'ya giden Türk oyuncu sayısı bir hayli arttı. Yabancı kontenjanına bence çok fazla takılmamak lazım. Belki kriter konulabilir. İnce eleyip sık dokumak gerekiyor. RIZA ÇALIMBAY: YA serbest bırakılsın veya 14 yabancı olacağına 6 tane çok iyi adam alınması sağlansın. Çoğu kulübe bakıyorsunuz, yabancıların çoğu kulübede oturuyor, oynamıyor. 14 yabancıyı yanlış kullanıyorlar.

YA serbest bırakılsın veya 14 yabancı olacağına 6 tane çok iyi adam alınması sağlansın. Çoğu kulübe bakıyorsunuz, yabancıların çoğu kulübede oturuyor, oynamıyor. 14 yabancıyı yanlış kullanıyorlar. HİKMET KARAMAN: +2'LERE karşı çıktım. Kulübeyi, teknik adamı bozuyor, taktiksel değişikliği bozuyor. İşin ehli olan insanların bir araya gelip fikir üretmesi gerekiyor. Türk oyuncuların haklarının yenilmeyeceği bir sistem olmalı.

+2'LERE karşı çıktım. Kulübeyi, teknik adamı bozuyor, taktiksel değişikliği bozuyor. İşin ehli olan insanların bir araya gelip fikir üretmesi gerekiyor. Türk oyuncuların haklarının yenilmeyeceği bir sistem olmalı. TAMER TUNA: YABANCI sayısının serbestliğini, yerli oyuncu kalitesini arttırmada avantaja çevirdik. Zeki Çelik, Çağlar Söyüncügibi oyuncular,yurtdışına çıkma avantajını kullanamayacaklardı.

117.4 MİLYON EUROLUK İHRACAT

14 yabancı kuralının uygulanmaya başlamasından bu yana 5 sezonda kiralıklar dahil yurtdışına ihraç ettiğimiz futbolcu sayısı 22. Türkiye'ye giren para 117.4 milyon Euro.

GALATASARAY’DAN İTİRAZ

Galatasaray “Her tür platform ve kademede sınırlamaya karşı olduğumuzu belirtmiştik. Bu karar Türk futboluna hiçbir yarar sağlamayacağı gibi kulüplerimizin uluslararası alandaki rekabetini de olumsuz yönde etkileyecektir. Kararın düzeltilmesi için girişimlerde bulunacağımızı duyururuz” açıklamasını yaptı.