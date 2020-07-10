TFF şampiyonu belirledi! ALG Spor UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde

Normal sezonda oynadığı 15 maçta 14 galibiyet 1 beraberlikle yoluna yenilgisiz devam eden Gaziantep ALG Spor, lig liderliğini ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandı. En yakın takipçisi ve yine şampiyonlukta kıyasıya mücadele verdiği Beşiktaş'ı İstanbul'da 2-0 yenen sarı-grili takım şampiyonluğun en önemli adayı olduğunu kanıtlamıştı.

TFF Kadınlar 1. Ligi’nde birinciliğinin ilan edilmesiyle birlikte Gaziantep ALG Spor şehrimizi ve ülkemizi Avrupa'da temsil edecek. Sarı-Grili takımın önümüzdeki sezon UEFA'da mücadele edecek olması şehirde büyük heyecan oluşturdu. Kulüp Başkanı Ali Gözcü ve yönetim şimdiden kolları sıvayarak şehrimizi Avrupa'da başarıyla temsil edecek kadro kurmanın hazırlıklarına başladılar.

Kentte büyük gurur yaşattı

Bu sezon elde ettiği liderlikle Şampiyonlar Ligini sonuna kadar hak eden ALG Spor lig liderliği ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’ne katılacak olması kente büyük gurur yaşattı. Gaziantep futbol tarihinde ilk kez bir takımın ligi hem birinci bitirmesi hem de dünyanın en büyük turnuvalarından ‘Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olmasından dolayı Gaziantep Valiliği, Vali Davut Gül, belediye başkanları ve sivil toplum kuruluşları ALG Spor'u kutlayan mesajlar yayımladılar.

En büyük destek Vali Gül’den

Kentimizde “Spor Şehri Gaziantep” sloganıyla yola çıkan Vali Davut Gül, TFF Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Gaziantep ALG Spor’a desteğini esirgemedi. İç sahada oynanan maçlarda takımı yalnız bırakmayan Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Oyuncularımızı, teknik ekibi ve yönetimi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABER 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, Avustralya ile Yeni Zelanda ortaklığıyla düzenlenecek

‘Hep birlikte başardık’

Hiç şüphesiz en büyük alkışı Kulüp Başkanı Ali Gözcü hak etti. Kadın futbolunun gelişiminde büyük özveri ortaya koyan ve hiçbir destek almaksızın yönetim kurulu arkadaşlarının da çabasıyla ALG Spor'u ayakta tutan Ali Gözcü bu zaferin en büyük pay sahiplerinden biri oldu. Başkan Ali Gözcü, büyük gurur yaşadıklarını belirterek “Sezonu normal bir şekilde tamamlayarak liderliğimizi pekiştirmek isterdik; ama nasip böyleymiş. Gerçekten bunu çok hak ettik, çok çalıştık, çabaladık, yılmadık. Malzemecisinden, teknik ekibine; oyuncusundan yöneticisine ve hiç şüphesiz taraftarlarımızın desteğiyle bu zaferi hep birlikte hak ettik. Bizi bir başka gururlandıran şehrimizi Avrupa'da temsil edecek olmanın mutluluğu, heyecanı ve bir ilki gerçekleştirmenin coşkusudur. İnşallah şehrimize, ülkemize yakışır sonuçlar almaya devam ederiz” dedi.

‘Taraftarlarımızın fedakarlıkları unutulmaz’

Başkan Gözcü, taraftarlara ayrı parantez açarak, “Bu şampiyonluğun en büyük mimarı taraftarlarımız. Takımımızı iç sahada ve deplasmanlarda hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bize verdikleri destek ve güç ile engelleri aştığımızı düşünüyorum. Taraftarımıza ayrıca çok teşekkür ediyorum. Gaziantep halkından ricam Şampiyonlar Ligi mücadelemizde yanımızda olmalarıdır” dedi.

Kulüp Başkanı Ali Gözcü son olarak teknik ekip ve oyuncularıyla gurur duyduğunu belirterek, “Bence alkışın en büyüğünü onlar hak ediyor. Biz mutfağın bir kısmındayız; ama onlar büyük özveri ve fedakârlık göstererek bu şampiyonluğun mimarı oldular. Büyük özveri ile çalışan başta hocamız Aslı Canan Sabırlı, teknik heyeti ve tüm oyuncularımıza verdikleri bu mücadeleden ve emekten dolayı teşekkür ediyorum. Onları yürekten alkışlıyor ve hocamızla, oyuncularımızla gurur duyuyorum” diye konuştu.