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Steven Gerrard penisine dört dikiş atıldığı bir kupa maçında 90 dakika oynamış

Liverpool efsanesii Steven Gerrard'ın, Bournemouth ile oynadıkları bir kupa maçında aldığı darbe sonunda penisine dört dikiş atıldığı ve ardından maça devam ettiği ortaya çıktı.

SKOR DIŞ HABER
12:52 -
Haberler Futbol
Steven Gerrard penisine dört dikiş atıldığı bir kupa maçında 90 dakika oynamış

Liverpool eski takım doktoru Andrew Massey, kulüp efsanesi Steven Gerrard’ın maç esnasında yaşadığı inanılmaz olayı paylaştı.

Massey, 2014 senesinde stajyer doktor olarak çalıştığı Liverpool’un Bournemouth’la kupa eşleşmesinde karşı karşıya geldiği müsabakada kaptan Gerrard’ın cinsel organının kan içinde olduğunu söyledi.

Daha sonra Liverpool’un ana takım doktoru olan Massey, Gerrard’ı sağlık odasına aldıklarını ve sahaya döndürmeye çalıştıklarını anlattı:

“Aldığım eğitimleri düşünmeye çalıştım. Okulda penisin nasıl dikilmesi gerektiğini öğretmiyorlar. Gördüğümde kan içindeydi ve çok acı çektiğini düşündüm. Diktiğim ilk penisin Gerrard’a ait olmasını istemezdim ama oldu.”

Şu anda Rangers’ı çalıştıran teknik direktör Gerrard, geçtiğimiz günlerde oyuncu olduğu sırada Bournemouth maçında yaşananlardan bahsetmişti. Liverpool’u 2-0 0’lık zaferle ayrıldığı maçta kaptan Gerrard 90 dakika forma giymişti.

Yaşananları anlatan 40 yaşındaki spor insanı, “Massey’in gergin olduğunu söyleyebilirim. Açıkçası ben de gergindim. Ancak attığı dört dikiş sonrası hiç ağrım olmadı ve maça dönebildim” dedi.

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