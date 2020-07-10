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Sivasspor 10. kez Covid-19 testinden geçti

Demir Grup Sivasspor’a Fenerbahçe maçı öncesi 10. kez Covid-19 PCR testi yapıldı. Daha önce yapılan 9 testte kulüpte herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamıştı.

11:53 -
Haberler Futbol
Sivasspor 10. kez Covid-19 testinden geçti

Süper Lig’de 3. sırayı korumak için mücadele veren Demir Grup Sivasspor ve Trabzonspor’a gelebilecek bir cezayla UEFA Şampiyonlar Ligi biletini almak isteyen Sivasspor, 10. kez corona virüsü testinden geçti.

Sivas İl Sağlık Müdürlüğü’nden Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'ne gelen ekip 12 Temmuz Pazar günü Sivasspor'un deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçı öncesi; A takım futbolcularına, teknik heyete, destek ekibe ve tüm personele 10. kez Covid-19 PCR testi yaptı.

Daha önce 9 kez teste tabi tutulan kırmızı-beyazlılarda hiçbir pozitif vakaya rastlanılmamıştı.

Corona Demir Grup Sivasspor süper lig
Son güncelleme: 11:54 10.07.2020