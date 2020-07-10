Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri

Corona virüs nedeniyle Son 16 Turu’nda yarıda kalan Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi.
7 Ağustos’ta kalan Son 16 Turu rövanş maçlarıyla yeniden başlayacak olan Devler Ligi’nde çeyrek final maçları dört gün üst üste oynanacak ve 12 Ağustos’ta başlayacak. Çeyrek finalden itibaren tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak kupada şampiyon 23 Ağustos’ta belli olacak.
Son 16 Turu eşleşmeleri ve ilk maç sonuçları;
Chelsea 0-3 Bayern Münih
Napoli 1-1 Barcelona
Real Madrid 1-2 Manchester City
Lyon 1-0 Juventus
Çeyrek finale yükselenler;
Valencia’yı eleyen Atalanta
Liverpool’u eleyen Atletico Madrid
Dortmund’u eleyen PSG
Tottenham’ı eleyen Red Bull Leipzig
7–8 Ağustos: Son 16 turu kalan maçlar
12–15 Ağustos: Çeyrek final (Lizbon)
18–19 Ağustos: Yarı final (Lizbon)
23 Ağustos: Final (Lizbon)