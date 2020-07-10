Portekizli yıldız Nani: Farelerle uyumak benim için normaldi

Eski Fenerbahçeli yıldız Nani, Players’ Tribune’e verdiği röportajda çocukluğunda çok zor günler yaşadığını ve o günlerden itibaren kariyerini kurmaya başladığını söyledi.

Çocukluğunun başkent Lizbon’a yakın Amadora’da geçtiğini söyleyen Nani, “Oradaki evimizin zemini deliklerle doluydu. Evde fareler ve kertenkeleler dolaşıyordu. Elbette bizim için normalde. Çocukken insanın sahip olduğu adapte olma kabiliyeti inanılmaz. Ancak bir şeye alışmak mümkün değildi, o da açlık. Acı o kadar büyüyordu ki bir şey derini yüzüyormuş gibi hissederdin. Bu hissi çok kez yaşamıştım” dedi.

Yaşadıkları mahallenin suç oranının yüksek olduğunu ekleyen Nani, buna karşın hırsızlık yapmadıklarını ve bunun hayatlarını değiştirdiğini söylüyor: “10 yaşlarındayken büyük kardeşim Paulo, zengin mahallelerde dilenmeye başlamıştı. O zamanlar karnımızı doyurmaya başladık. Çalmak yerine insanlardan kibarca istiyorduk. Ekmek, çorba ve pizza gibi şeyler verirlerdi. Pizzanın tadını unutamıyorum. Eğer gerçek açlığı yaşamadıysanız abarttığımı düşünebilirsiniz.”

İLK ANTRENMANINA KOŞARAK GİTTİ

Daha sonra Paulo bir restoran sahibi tarafından profesyonel bir futbolcuyla tanıştırılınca, kardeşi Nani için Sporting Lisbon’da bir seçme ayarladı. Ancak bir ay sonra deneme antrenmanına gidebilen Nani, orada Tanrı’nın kendisini desteklediğini ve iyi bir futbolcu olarak ailesine bakabileceğini anladığını söylüyor: “Dört kız ve dört erkek olmak üzere sekiz kardeşiz. Erkek kardeşlerim disiplinli olma, adanma ve pozitif olma konusunda hiç iyi değildiler. Ben de ise bu saydıklarımın hepsi vardı.”

İlk antrenmanına ulaşım araçlarını kullanacak parası olmadığından koşarak giden Nani, sahaya çıkmasının ardından her şey değişti. Yaşıtları dahil herkesi etkilemeyi başaran yetenekli genç, kısa sürede performansı sayesinde yol ve yemek masraflarını çıkarmayı başardı.

2003 senesinde 16 yaşındayken Benfica ve Sporting Lisbon antrenmanlarına çıkan Nani, o yaz Sporting ile profesyonel sözleşmesini imzaladı. 4 sene sonrasında ise 23 milyon Sterlin karşılığında İngiliz devi Manchester United’ın yolunu tuttu. Portekizli yıldız burada dört lig şampiyonluğuna yaşarken bir kez de Şampiyonlar Ligi zaferine ulaştı.

‘GECELERİ KARANLIKTAN KORKARDIM’

Şu anda MLS’te Orlando City forması giyen eski Fenerbahçeli yıldız, duygusal ve zorlu başlayan röportajın devamında şunları söyledi:

“Çok güzel günlerdi. Gerçekten çok eğlenirdik. Vaktimizi Cristiano Ronaldo’nun havuzu, masa tenisi ve tenis kortunda geçirirdik. İlk dönemlerimde ailemden kişiler refakat ettiler. Gittiklerinde çok zorlanmıştım. Geceleri karanlık olduğunda yatağımdan çıkamazdım. Eğer gece acıktıysam yemek yemeğe mutfağa gitmeye korkar, sabahı beklerdim. Neden böyle olduğunu hala bilmiyorum.

Diğer yandan Manchester United’da antrenmanlar da zordu. Seviye eskiye göre çok yüksekti. Çabuk öğrenen biri olduğumu biliyordum. Ama Tanrı karşı hep doğru insanları çıkardı. Alex Ferguson babam gibidir. Rio Ferdinand ve Ryan Giggs’ten çok şey öğrendim. Patrice Evra kardeşim gibiydi.

Yokluktan gelip her şeye sahip olan insanların yolunu kaydettiklerini görürüz sık sık. Kendime hep nereden geldiğini unutursan bitirsin derim. Bu yüzden bir yanım halen fare ve kertenkelelerle uyuyan o çocuk. Hala kapıları çalıp yemek dileniyor.”

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