Ömer Bayram: Üzüntüyü yaşıyor ve sorumluluğunu üstleniyorum

Galatasaray’ın milli futbolcusu Ömer Bayram, sosyal medya hesabından son haftalarda alınan kötü sonuçlarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Son haftalarda aldıkları sonuçlardan dolayı taraftarları mutlu edemedikleri için üzgün olduklarını söyleyen Bayram, “Kalan üç haftada tüm gücümüzle en iyi sonucu almak için mücadele edeceğiz. Bireysel olarak yaşadığım bir üzüntüyü sizlerle paylaşmak isterim. Çocukluk hayalim olan Galatasaray'daki ilk yılım hedeflediğim şekilde geçmemişti ancak bu sezon başında yaşadığım zor günlere rağmen pes etmedim. Bana inanan hocamın ve takım arkadaşlarımın duydukları güvene karşılık vererek ve her türlü fedakarlıkta bulunarak kulübüme katkı vermeye çalıştım.

Sezonun ikinci yarısında pandemi nedeniyle verilen aradan sonra hak ettiğimiz pozisyonda olmadığımızın farkındayım, ben de kişisel olarak bunun ciddi üzüntüsünü yaşıyorum ve sorumluluğunu üstleniyorum. Ancak bu durum, bazı spor yorumcularının eleştiri ve hakaret arasındaki ince ve hassas çizgiyi aşmasını gerektirmiyor. Televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde veya sosyal medya hesaplarında yorum yapan kişilerin, yorum yaptıkları insanların da gururu ve birer ailesi olduğunu unutmadan hareket etmelerini rica ediyorum. Bu vesileyle en zor günlerimde dahi bana sürekli destek olup, sevgilerini hissettiren büyük taraftarımıza bir kez daha teşekkür ederim” diye konuştu.