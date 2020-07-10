Okan Buruk: En son istediğimiz takım geldi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Kopenhag’ı elemesi halinde çeyrek finalde LASK-Manchester United galibiyle karşılaşacak olan Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk, beIN Sports’a açıklamalarda bulundu. Manchester United’ın ilk maçta rakibini 5-0 yenmesiyle çeyrek finalde olmasına kesin gözüyle bakılırken, Buruk listeye istedikleri son rakip olarak İngiliz devini yazdıklarını söyledi.

Buruk, ligde oynadığı 10 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan Manchester’ın formda olduğunu belirterek, “Biz de bir sıralama yapmıştık, en son istediğimiz takıma Manchester United’ı yazmıştık. Belki de 8’li finalin favorisiyle eşleştik. Bir yandan zor bir kura, diğer yandan Manchester United’a karşı oynayacağız. Tek maçlık eşleşmelerde ne olacağı belli olmaz. Rakibimizin durumu ortada, iyi giden bir yoldalar. Biz de kendi ligimizde iyi gidiyoruz. Tabii bundan önce oynayacağımız bir Kopenhag maçı var, öncelikle onu düşünüyoruz. Hedefimiz Kopenhag’ı elemek. Sonrasında Manchester United karşısında elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

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“KOPENHAG MAÇINA ŞAMPİYON OLARAK GİTMEK…”

Kopenhag maçına Süper Lig şampiyonu sıfatıyla çıkmak istediklerini söyleyen Okan Buruk, “Biz ligde sadece kendi maçımıza odaklandık. Hedefimiz tabii şampiyonluk ama neticede futbol bu. Konsantrasyonumuzu hiçbir şekilde kaybetmememiz gerekiyor. Kopenhag maçına şampiyon olarak gitmek bizim için daha motive edici olur. Seyircisiz oynamaya alıştık. İyi futbol oynayanlar bu ortamda ortaya çıkıyor. Lig bittikten sonra 10 günlük ara olacak. Kopenhag’ı geçersek Manchester United’ı düşüneceğiz” dedi.

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk sözlerini şöyle tamamladı;

93 senesi, Galatasaray’la ilk Şampiyonlar Ligi’ne gidişimiz. O dönem de Manchester United’ı elemek imkansız bir şeydi. Benim ayağım kırıktı. Hatta Şampiyonlar Ligi formatının değişmesinde o maçın da katkısı vardı.

Başakşehir bundan önceki senelerde de hem ligde hem de Avrupa’da elinden geleni yaptı. Sezon başında en iyisini istiyorsunuz, bunlar da hayal ettiğimiz şeylerdi. Umarım çeyrek finali görür bu kadar büyük bir takımla karşılaşırız.