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Sözcü

Noah Lyles, Usain Bolt’un rekorunu kırdığını sandı

Dünya şampiyonu atlet Noah Lyles, Diamond League Zürih ayağındaki 200 metre yarışında koştuğu 18,90'lık derecesiyle dünya rekoru kırdığını sandı. Oyuncunun yalnızca 185 metre koştuğu ortaya çıktı.

SKOR DIŞ HABER
15:05 -
Haberler Atletizm
Noah Lyles, Usain Bolt’un rekorunu kırdığını sandı

Atletizm sezonunun popüler organizasyonu Wanda Diamond League’de (Elmas Ligi) Zürih ayağı düzenlendi. Organizatörlerin Inspration Games (İlham Oyunları) olarak tanıttığı organizasyon Oslo ayağında olduğu gibi, birçok sporcunun online olarak katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışlara Amerikalı atlet Noah Lyles’ın 200 metredeki performansı damga vurdu. 200 metre yarışına Lyles Amerika’dan, rakipleri Lemaitre Christophe İsveçre’den ve Churandy Martina ise Hollanda’dan katılarak dahil oldu.

Verilen start sonrasında atletler kendi parkurlarını tamamlarken Lyles’ın 18,90’lık bir dereceyle yarışı bitirmesi büyük şaşkınlık yarattı. Efsane atlet Usain Bolt’un 19,19’luk derecesini neredeyse 0,3 saniye geliştirmeyi başaran Lyles büyük sevinç yaşadı. Ancak yarışın anlatımdaki spikerler durumun farkına vararak derecenin hesaplanmasında bir sorun olduğunu farketti.

İlk aşamada rüzgar sebebiyle hesaplamanın hatalı olabileceği düşünülürken, daha sonra Lyles’ın yarışı başladığı kulvarda bitirmediği anlaşıldı. Bu sebeple 200 metre yerine 185 metre koşan Amerikalı yıldız atletin derecesi rekor değeri kazanmadı.

Yarış sonrasında “Duygularımla bu şekilde oynamayın… Yanlış kulvarmış” diyerek tweet atan Lyles, büyük hayal kırıklığı yaşadı. 22 yaşındaki dünya şampiyonu atlet, daha önce 100 ve 200 metrede Bolt’un rekorlarını kıracağını iddia etmişti.

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Son güncelleme: 15:25 10.07.2020