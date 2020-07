Noah Lyles, Usain Bolt’un rekorunu kırdığını sandı

Atletizm sezonunun popüler organizasyonu Wanda Diamond League’de (Elmas Ligi) Zürih ayağı düzenlendi. Organizatörlerin Inspration Games (İlham Oyunları) olarak tanıttığı organizasyon Oslo ayağında olduğu gibi, birçok sporcunun online olarak katılımıyla gerçekleştirildi.

Yarışlara Amerikalı atlet Noah Lyles’ın 200 metredeki performansı damga vurdu. 200 metre yarışına Lyles Amerika’dan, rakipleri Lemaitre Christophe İsveçre’den ve Churandy Martina ise Hollanda’dan katılarak dahil oldu.

Verilen start sonrasında atletler kendi parkurlarını tamamlarken Lyles’ın 18,90’lık bir dereceyle yarışı bitirmesi büyük şaşkınlık yarattı. Efsane atlet Usain Bolt’un 19,19’luk derecesini neredeyse 0,3 saniye geliştirmeyi başaran Lyles büyük sevinç yaşadı. Ancak yarışın anlatımdaki spikerler durumun farkına vararak derecenin hesaplanmasında bir sorun olduğunu farketti.

Noah Lyles. 18.90. 200m.

Except…he started at the wrong start line, according to the broadcast.pic.twitter.com/jqpAZl7qnK

— Chris Chavez (@ChrisChavez) July 9, 2020