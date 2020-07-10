Ne Oldu’da gündem kümede kalma mücadelesi! Takımların son durumları ve hesaplar…

Ne Oldu'nun 22. bölümünde Mehmet Özen ve Metin Aktaşoğlu gündemi değerlendirdi. Süper Lig'de heyecan verici bir mücadeleye sahne olan kümede kalma yarışı, avantajlılar, dezavantajlılar, kalan maçlar ve takımların son durumları Ne Oldu'da masaya yatırıldı.

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