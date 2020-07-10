SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Ne Oldu’da gündem kümede kalma mücadelesi! Takımların son durumları ve hesaplar…

Sözcü Skor'un podcast programlarından Ne Oldu'nun yeni bölümünde Süper Lig'de kıran kırana geçen kümede kalma savaşı masaya yatırıldı. Takımların son durumları, avantajlı konumdakiler, dezavantajlılar, kalan maçlar Ne Oldu'da.

18:15 -
Haberler Futbol

Ne Oldu'nun 22. bölümünde Mehmet Özen ve Metin Aktaşoğlu gündemi değerlendirdi. Süper Lig'de heyecan verici bir mücadeleye sahne olan kümede kalma yarışı, avantajlılar, dezavantajlılar, kalan maçlar ve takımların son durumları Ne Oldu'da masaya yatırıldı.

Sözcü Skor’un podcastlerini Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ve daha pek çok farklı podcast platformunda takip edebilirsiniz. Yayını dinlemek için yukarıdaki ‘player’a, Sözcü Skor’un podcastlerini Apple Podcasts’te takip etmek için ise aşağıdaki görsele tıklayabilirsiniz.

Diğer bölümler…

Ne Oldu podcast süper lig
Son güncelleme: 18:16 10.07.2020