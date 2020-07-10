MAÇ SONUCU | Aston Villa 0-3 Manchester United

İngiltere Premier Lig’in 34. haftasında Manchester United, Aston Villa ile deplasmanda karşılaştı. Villa Park’ta oynanan mücadeleyi ManU 3-0 kazanarak ligdeki yenilmezliğini 10 maça çıkarırken, bu periyottaki 7. galibiyetini elde etti.

Manchester United 27. dakikada tartışmalı bir pozisyonda penaltı kazandı ve vuruşu Bruno Fernandes gole çevirdi: 1-0. İlk yarının son dakikasında genç yıldız Mason Greenwood ceza sahası çizgisi üzerinden yerden sert bir şut çekerek skoru 2-0’a taşıdı.

Dakikalar 58’i gösterdiğinde ise Paul Pogba 453 gün sonra gol sevinci yaşadı. Sakatlığı sonrasında iyi dönen Fransız yıldız, Bruno’nun asistinde ceza sahası dışından köşeye şutunu çekerek skoru 3-0 yaptı.

Geride kalan dakikalarda skor değişmezken ManU tüm kulvardaki yenilmezliğini 17 maça çıkarırken bunların 12’sinde gol yememeği başardı.

Bu sonuçla Aston Villa 19. sırada 27 puanla kalırken, 17. sıradaki Watford ile fark 4’e çıktı! İlk 4 için yarışan Manchester United ise 58 puanla 5. sırada haftayı tamamladı.

Manchester United, gelecek hafta Southampton’ı konuk edecek. Aston Villa ise Crystal Palace’ı ağırlayacak.