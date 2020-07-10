Kubilay Kanatsızkuş’a Le Havre kancası!

Süper Lig’e çıkmak için TFF 1. Lig’de rakipleriyle kıyasıya bir mücadele içinde olan Bursaspor’da, Kubilay Kanatsızkuş’a Avrupa’dan bir talibin olduğu öğrenildi.

23 yaşındaki santrfora, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre’ın ilgisinin olduğu belirtildi. Le Havre’ı çalıştıran yeşil-beyazlıların eski teknik direktörü Paul Le Guen’in, Kubilay’ı takımda görmek istediği ve sezon sonunda Fransız kulübünün, Bursaspor’un kapısını çalacağı kaydedildi.

Le Havre, daha önce Bursaspor’dan Umut Meraş ve Ertuğrul Ersoy’u transfer etmişti. 2015-2016 sezonundan bu yana 87 resmi maçta Bursaspor forması giyen Kubilay, 18 gol attı, 7 de asist yaptı.

Kubilay geçen sezon MKE Ankaragücü’nde forma giymiş, Süper Lig’de 10 maçta 1 gol, 1 asistle oynamıştı.