Kasımpaşa 8 hafta sonra mağlup

Teknik direktör Fuat Çapa´nın gelişiyle üst sıralara doğru yükselişe geçen lacivert-beyazlılar, şubat ayının ardından ilk mağlubiyetini aldı. Ligde son olarak deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor´a kaybeden Kasımpaşa; Yukatel Denizlispor, Hes Kablo Kayserispor, Göztepe, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği´ni mağlup ederken, İttifak Holding Konyaspor ve Demir Grup Sivasspor ile de golsüz berabere kalmıştı.

8 MAÇ SONRA KALESİNDE 3 GOL GÖRDÜ

Lacivert-beyazlılar, ayrıca, ligde 8 maç aranın ardından kalesinde 3 gol gördü. Ligde son olarak Antalyaspor karşısında 3 gole engel olamayan Kasımpaşa, sonrasındaki 8 maçın 6´sında kalesini kapatmayı başarmış, bu mücadelelerde sadece 2 gol yemişti. 31´inci hafta itibarıyla 36 puanla 11´inci sırada yer alan İstanbul ekibi, düşme hattının 5 puan üzerinde bulunuyor. Pazartesi günü sahasında Çaykur Rizespor´u konuk edecek Kasımpaşa, karşılaşmadan 3 puanla ayrılması halinde alınacak diğer sonuçlara göre matematiksel olarak da ligde kalmayı garantileyebilir.

KOİTA ATMAYA DEVAM EDİYOR

Beşiktaş karşısında takımının 2 golünde imzası olan Fode Koita, ligdeki gol sayısını 10´a çıkardı. Teknik direktör Fuat Çapa´nın takımın başına geçmesinin ardından performansı yükselen Koita, bu süreçteki 9 maçta 6 gol atmayı başardı. Ligde oynanan son 9 karşılaşmaya ilk 11´de başlayan Gineli, attığı toplam 10 golle takımının ligde en çok atan oyuncusu durumunda.

Beşiktaş maçının ilk yarısında sakatlanan 29 yaşındaki futbolcu, ikinci yarının başında yerini Yusuf Erdoğan´a bıraktı.