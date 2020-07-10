Galatasaray, Efe Güven ile nikah tazeledi!

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, geçtiğimiz iki sezonda başantrenörlük görevini üstlenen Efe Güven ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Başantrenörlük görevine 2018 yazında asistan koç pozisyonundan terfi eden Efe Güven, ilk sezonunda sarı kırmızılı ekiple Kadınlar Basketbol Ligi’nde yarı final oynarken EuroCup Women’da çeyrek finale kalma başarısı göstermişti. Corona virüsü pandemisi sebebiyle daha sonra iptal edilen ikinci sezonunda ise Kadınlar Basketbol Ligi’ni ikinci sırada tamamlayarak önümüzdeki sezon EuroLeague Women’da oynama hakkı kazandı.

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer, “Hocamızla yola devam etmekten çok mutluyuz. Hocamızın 2 senedir yakaladığı önemli bir başarı var. Biz bu başarının daha üzerine koymak istiyoruz. EuroLeague Women’da bu sene mücadele edebilmek bizim için çok kıymetli. Biz bildiğiniz üzere 5 sene önce bu kupayı almıştık. Umarım en kısa sürede tekrar o kupa için mücadele edecek takımla beraber orada olacağız. Kısa sürede tüm transferlerimizi tamamladık. İnşallah çok kısa bir sürede hepsini açıklayacağız. Ancak an itibariyle yeni sezon yapılanmasıyla ilgili kafamız oldukça rahat. Bu yapılanmayı tamamlarken oluşturduğumuz ve takip etmek istediğimiz felsefeyle uyumlu bir yapı kurduk. Altyapımızdan oyuncularımız, milli takım seviyesindeki oyuncularımız ve bunlara yardımcı olabilecek, sahada mücadele gücümüzü artıracak yabancılarla beraber çok kuvvetli bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz. Her zamanki gibi her kupaya talibiz, her kupaya talip olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY RUHUYLA MÜCADELE EDEN…”

Yeni sözleşmeye imza atan başantrenör Efe Güven, imza sonrası Galatasaray Televizyonu’na şu açıklamaları yaptı:

“Resmi olarak bu benim 15. sezonum olacak kulübümde. 14 senedir nasıl ilk günkü gibi heyecanla çalıştıysam, bu sezon da aynı şekilde hissediyorum. Bu görevin bana layık gören Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’e, İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak’a, Başkan Yardımcılarımız Yusuf Günay’a, Kaan Kançal’a, şube yöneticilerimiz Oytun Özer’e, Dorukhan Acar’a ve İlber Aydemir’e çok teşekkür ediyorum. Yeni bir macera ve ilk günkü heyecan… 2 senedir neler yaptıysak taraftarlara mücadele anlamında verdiğimiz sözleri tuttuysak, yine aynı şekilde aynı sözleri verip sahada savaşan, Galatasaray ruhuyla mücadele eden bir kadın basketbol takımı izleyeceklerinin sözünü tekrar buradan veriyorum.”

“Tekrar EuroLeague’e döndüğümüz için çok mutluyuz. O arenada çok önemli başarılarımız, şampiyonluğumuz var. Ayrı bir mutluluk da kendi altyapımızda yetişen oyuncularla beraber Euroleague’de mücadele edecek olmamız, orada tecrübelenip ciddi sorumluluk alacaklar. Yeni bir kadro kurduk. Çok kısa zamanda yaptık bunu. Bir hafta içinde bütün takımı, kulübümüzün verdiği imkânlar doğrultusunda en iyi şekilde oluşturduk. Yaklaşık 10 gün önce yöneticilerimizle bir toplantı yaptık. Anlaşmamız uzun sürmedi, çok kısa zamanda hemen anlaştık. Sözleşmeyi konuşmadık bile. Sonrasında da nasıl bir yol haritası izleyeceğimizi, nasıl bir planlama yapacağımızı konuştuk. Bu doğrultuda 3 tane A Milli Takım forması giymiş Türk oyuncumuz ile ve 4 yabancı oyuncu ile anlaştık. Geri kalan bizim altyapımızda yetişen, çeşitli kategorilerde milli takım forması giymiş oyuncularımız yer alacak. 14-15 kişilik bir kadromuz olacak. Şu an konuşurken heyecanlıyım. İlk kulübe girdiğim andaki gibi hissediyorum. Kaldığımız yerden devam edeceğiz.”