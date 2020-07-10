Fuat Çapa: ‘Koita’yı sakatlıktan dolayı değiştirmek zorunda kaldık’

Süper Lig’de Beşiktaş konuğu Kasımpaşa’yı 90’da Güven’in attığı golle 3-2 mağlup ederken müsabakanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa açıklamalarda bulundu.

“Karşılaşma beklediğimiz gibi geçti. İlk 15 dakikada Beşiktaş’ın baskısını bekliyorduk” diyen Fuat Çapa, “Golü yedikten sonra rahatladık ve oynamamız gereken oyuna döndük. Çalışmalarımızın sonucunu sahada görünce golleri bulduk. Koita’yı sakatlıktan dolayı değiştirmek zorunda kaldık” ifadelerini kullandı.

Çapa, “Skoru 3-1 yapacak durumları bulduk ama atamadık. Çıkarken kaptırdığımız toptan gol yedik. Oyununun genelinden memnunum. İkinci yarıya rakibin baskılı başlayacağını biliyorduk ve yine devre başında gol yedik. Girdiğimiz pozisyonları gole çevirseydik skor farklı olabilirdi. Yanlış tercihlerimiz sonucunda skoru değiştiremedik. Oyuncularım iyi mücadele etti” dedi.

“Kalan 3 maç ve 9 puan var” şeklinde konuşan Çapa, “Maksimum puanı alarak sezonu en güzel şekilde tamamlayacağız” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.