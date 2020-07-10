Formula 1’de Ricciardo’dan korkutan kaza! Kırmızı bayrakla seans durduruldu

Formula 1’de sezonun ikinci yarışı olan ve ilk yarışta olduğu Avusturya’nın ev sahipliği yaptığı Steiermark Grand Prix’sinde serbest antrenman etabında sporseverleri korkutan bir kaza yaşandı.

Gelecek sezon McLaren adına yarışacak olan Avustralyalı pilot Dainel Ricciardo, 9. virajda savrularak pist dışına çıktı ve bariyerlere sert bir şekilde çarparak durabildi.

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Avustralyalı’nın aracı ağır hasar alırken kırmızı bayrakla seans durduruldu. Aracından inerek kenara yürüyen deneyimli pilotun yürürken zorlandığı görüldü. Ricciardo’nun sağlık durumu hakkında bir açıklama henüz yapılmadı.