Formula 1’de 2020 takvimine iki yeni yarış

Formula 1 yönetimi 2020 takvimine iki yarış daha eklediğini açıkladı. Buna göre İtalya’daki Monza pistine ek olarak, 13 Eylül’de Mugello’da yeni bir yarış daha düzenlenecek. Sonrasında ise 27 Eylül’de takımlar Soçi, Rusya’da bulunan pistte yarışacak.

Eklenen iki yarışla 2020 sezonundaki yarış sayısı 10’a yükseldi. Takımlar ve F1 yönetimi önümüzdeki günlerde yeni yarışların açıklanması planlıyor. Amaç, bu sezon yapılacak yarış sayısını toplamda 15 ila 18 sayısına yükseltebilmek.

Monza’da düzenlenecek klasikleşen İtalya Grand Prix’i ardından bir hafta sonra Mugello’da düzenlenecek yarış aynı zamanda Ferrari tarihindeki 1000. yarış olacak.

Rusya’daki iddiaya göre, Soçi’deki Rusya Grand Prix’si, sezonun ilk seyircili düzenlenen yarışı olabilir. Formula 1 tarafından yapılan açıklamada seyirci konusuna ilişkin bir bilgi verilmedi. Pandemi öncesindeki takvimde de 27 Eylül’de düzenlenmesi planlanan Rusya Grand Prix’i için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, daha önce seyirci almaya hazır olduklarını açıklamıştı.

Önümüzdeki günlerde takvime Portekiz ve Vietnam yarışlarının eklenebileceği konuşuluyor.

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