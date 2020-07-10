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Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemi değişti

TFF, Fenerbahçe - Sivasspor maçının hakemi Abdulkadir Bitigen'in yerine Ali Palabıyık'ı görevlendirdi.

15:12 -
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemi değişti

Süper Lig’in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü saat 21.00’de oynanacak olan Fenerbahçe-Sivasspor karşılaşmasının hakemi değiştirildi. TFF tarafından maçın hakemi olarak Abdulkadir Bitigen açıklanmıştı ancak bugün yapılan açıklamada Bitigen’in yerine Ali Palabıyık görevlendirildi.

Abdulkadir Bitigen son olarak Salı günü oynanan Başakşehir-Denizlispor karşılaşmasında görev almıştı. Bu ani değişikliğin bir Üst Klasmanın hakeminin corona virüsüne yakalanmasıyla ilgili olup olmadığı belli değil. TFF, corona virüsüne yakalanan hakemin ismini açıklamamıştı.

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