CAS, Trabzonspor için tarih verdi!

Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan Trabzonspor’un, CAS’a yaptığı itirazın sonucunun ne zaman açıklanacağı belli oldu. UEFA, bordo mavili ekibin finansal yükümlülüklere uymadığı için Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine karar vermişti.

Trabzonspor ise, bu konuyla ilgili olarak hazırladığı dosya ile 14 Haziran’da CAS’a itirazda bulundu. Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) ise yaptığı açıklama ile bordo mavili ekibin itirazıyla ilgili kararın 16 Temmuz’da verileceğini duyurdu.

CAS´tan yapılan son duyuruya göre; duruşmanın 16 Temmuz Perşembe günü yapılacağı belirtilirken, Covid-19 pandemisinden kaynaklanan seyahat kısıtlamaları nedeniyle, bazı duruşmaların video konferans yoluyla yapılabileceği de ifade edildi.

AHMET AĞAOĞLU: “YÜZDE 99 KAZANACAĞIZ”

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, daha önce konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada CAS’taki davayı yüzde 99 kazanacaklarını söylerken, “Bu konuda benim söylediklerim dışında kimse başka şeylere itibar etmesin. Biz UEFA’yı dava ettik. Dolayısıyla elimizdeki argümanların ne olduğunu açıklayıp, karşı tarafa koz veremeyiz. Sözümüze inanılsın ve asılsız haberler yapılmasın. Okudukça aklım almıyor. Yazılıp çizilenler aslı astarı olmayan şeyler. Biz haklıyız ve yüzde 99 davayı kazanacağız” ifadelerini kullanmıştı.