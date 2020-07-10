Beşiktaş’tan Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül açıklaması

Süper Lig’in 31. haftasında Kasımpaşa’yı 3-2 yenen Beşiktaş’ta maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Burak Yılmaz ile Gökhan Gönül’ün MR’ları çekildi. Siyah-beyazlılar, iki oyuncu için açıklama yaparken “Burak Yılmaz'ın baldır arka adalesinde (soleus) hafif-orta düzey zorlanma, Gökhan Gönül'ün sağ dizinde künt darbeye bağlı doku zedelenmesi tespit edilmiştir” bilgisini verdi.

Sergen Yalçın’ın Kasımpaşa maçı sonrasında yaptığı açıklamada, iki oyuncudan Pazartesi günü oynanacak Yeni Malatyaspor karşılaşmasında büyük ihtimalle faydalanamayacağını belirtmişti.

Beşiktaş’ın resmi siteden yaptığı açıklama şöyle;

“Futbol Takımımızın Süper Lig'in 31. haftasında Vodafone Park'ta Kasımpaşa ile oynadığı müsabakada, sağ alt baldırında ağrı hissettiği için oyundan çıkan Burak Yılmaz ile sağ dizine aldığı darbe sonrası oyuna devam edemeyen Gökhan Gönül, bugün Acıbadem Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, yapılan görüntüleme neticesinde, Burak Yılmaz'ın baldır arka adalesinde (soleus) hafif-orta düzey zorlanma, Gökhan Gönül'ün sağ dizinde künt darbeye bağlı doku zedelenmesi tespit edilmiştir.”