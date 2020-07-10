Alexander Sörloth 45 maçla zirvede

Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Antalyaspor’u konuk eden Trabzonspor’da, takımın golcü oyuncusu Alexander Sörloth, bu sezon bordo-mavili forma altında 45. maçına çıktı. Süper Lig’de mücadele eden oyuncular arasında en çok forma giyen isim olan Norveçli oyuncu gol krallığı yarışında ise zirvede yer aldı.

Golcü oyuncu Süper Lig’in geri kalan bölümünde ve Ziraat Türkiye Kupası finaliyle birlikte kalan 4 maçta forma giymesi halinde 49 maçla 2011-2012 sezonunda 51 maçta forma giyen kaleci Tolga Zengin’in ardından son 8 sezonda bir sezon içinde bordo-mavili formayı en çok terleten isim olacak.

Trabzonspor’un bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncusu

Sezon başında İngiltere’nin Crystal Palace Kulübünden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro’ya kiralanan Norveçli futbolcu, ligde 31 maçta 21, Ziraat Türkiye Kupası’nda 6 maçta 6, Avrupa kupalarında ise 8 maçta 2 gol olmak üzere 45 maçta 29 gol kaydetti.

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1995-96 sezonunda ligde 34 maçta 25 gol atarak bordo-mavili takımın tek yabancı gol kralı olan Shota Arveladze, Avrupa’da 4 maçta 1, Türkiye Kupası’nda ise 3 maçta 2 gol atarak toplamda 41 maçta 28 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Trabzonspor gol attığı maçları kaybetmedi

Trabzonspor, Sörloth’un gol attığı 17 lig maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi. Ligde 62 puanı bulunan Karadeniz ekibi, Norveçli oyuncunun gol attığı müsabakalarda 39 puan elde etti. Bordo-mavililer Sörloth’ün gol attığı 4 Ziraat Türkiye Kupası maçından 4 galibiyet elde ederken, Avrupa Lig’inde ise gol attığı 2 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi Sörloth’ün gol attığı 23 resmi maçta yenilmedi.

Sörloth, Trabzonspor’da yeteneklerini daha çok ön plana çıkartarak kariyerinin de en golcü dönemini yaşadı. Norveç Ligi’nde 2014-2015 sezonunda 13 gol kaydeden Sörloth, bordo-mavili takımda 21 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiriyor. Bu sezon Ziraat Türkiye Kupası’nda 6, UEFA Avrupa Ligi’nde de 2 gol olmak üzere tüm resmi maçlarda 29 gol atan Sörloth, 2017-2018 sezonunda Crystal Palace ve Midtjylland formalarıyla resmi maçlarda en fazla 15 gol atabilmişti.

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Alexander Sörloth, bordo-mavili kulübün tarihinde transfer ettiği iki Norveçli oyuncudan biri. Bordo-mavililer gol yollarındaki sıkıntısını gidermek için 2000 yılında 16 milyon mark karşılığı Norveç’in Tromso takımından transfer ettiği Rune Lange konusunda büyük hayal kırıklığı yaşamıştı. Söz konusu dönemden sonra bu ülkeden oyuncu transfer etmemeye özen gösteren bordo-mavililer 19 yıl sonra Norveçli Sörloth’u İngiltere’nin Crystal Palace takımından kiralayarak Rune Lange’nin bıraktığı izleri de sildi.