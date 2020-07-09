Yıldız maç kazandırır takım şampiyon yapar

TRABZONSPOR bu sezon oynamış olduğu futbolla ve kazanmış olduğu derbiler ile şampiyonluğun en büyük favorisiydi. Büyük bir avantaj yakalamıştı. Ama artık matematiksel olarak şansı olsa bile ligin bitmesine 3 maç gibi kısa bir süre kaldığı için Başakşehir daha avantajlı gözüküyor. Nedenlere bakacak olursak;

1-Futbolda iki prensip vardır; hücum ve savunma. Maalesef Trabzonspor hücum olarak çok iyi oynamasına rağmen top rakibe geçince savunma prensipleri adına hiçbir şey yapmıyor. Baskı ve pres yok. Rakibin oyunu istediği gibi oynamasına müsaade ediyor. Rakipler çok rahat oyunun yönünü değiştirip, hızlı hücumlarla direkt Trabzonspor defansıyla karşı karşıya kalıyor.

2-Hüseyin Hoca takımı öne geçtiken sonra rakibinin ataklarına karşı en azından skoru koruma adına oyuncularını hazırlaması gerekiyordu. Değişikliklerini de buna göre yapmalıydı. Ancak ortaya çıkan tabloda başarılı olduğunu söyleyemeyiz.

3-Bir takım şampiyonluğa savaşarak ve oynayarak gider. Micheal Jordan'ın dediği gibi: “Yıldızlar sadece maç kazandırır. Takım şampiyon yapar.” Trabzonspor'un çok özel yetenekli oyuncuları olmasına rağmen bir türlü takım halinde savaşmayı öğrenemedi. Sonuç olarak; zorlu mücadeleleri kazanıp kendi sahanda kolay maçlarda puan kaybediyorsan demek ki zihinsel olarak iyi hazırlanmıyorsun.